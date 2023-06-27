«Ак Барс» опубликовал полный календарь сезона 23/24
«Ак Барс» опубликовал полный календарь сезона 23/24, сообщили в пресс-службе клуба.
1 сентября казанский клуб на выезде сыграет с ЦСКА, а первый домашний матч сезона 2023/2024 в столице Татарстана 4 сентября сыграет с челябинским «Трактором».
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб занял второе место.
Зинэтул Билялетдинов продолжит тренировать «Ак Барс». Новое соглашение c главным тренером рассчитано до конца сезона-2023/24.
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