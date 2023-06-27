ФСБ: дело о вооруженном мятеже прекратили 27 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дело о вооруженном мятеже, возбужденно в минувшие выходные в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, 27 июня прекращено, сообщили в ЦОС ФСБ России.

При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, указали в ведомстве.



В пятницу, 23 июня, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что после заявления от имени Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

На Евгения Пригожина в ФСБ завели уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.



Российский лидер Владимир Путин в своем обращении 24 июня призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко