Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы из Монголии в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака (региона) Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Он употребил в пищу инфицированное мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы.

Монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции. В аймаке введены ограничительные меры, выявлены и изолированы лица, подвергшиеся риску заражения.

В ведомстве подчеркнули, что на российской территории обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем. Их насчитали в 17 аймаках (регионах) страны. В одном из них случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в 2020 и 2022 годах.

По этой причине глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала регионам обеспечить готовность к мероприятиям по профилактике чумы. Руководители территориальных органов Роспотребнадзора совместно с органами исполнительной власти регионов России должны провести оценку готовности медицинских учреждений к проведению первичных противоэпидемических мероприятий, организовать подготовку медработников и вносить предложения по актуализации комплексных планов по санитарной охране территории.

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Айрат Назипов