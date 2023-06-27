На месте бывшего «Кырлая» в Казани может появиться сквер 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на месте снесенного для строительства Соборной мечети парка аттракционов «Кырлай» может появиться сквер 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. С инициативой его создания выступили Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев.

В новом общественном пространстве, посвященном памятной для мусульман дате, планируют построить мечеть. Идею муфтия и главного казыя Татарстана поддержал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Изначально территория снесенного весной 2022 года парка «Кырлай» в Казани предназначалась для строительства Соборной мечети, рассчитанной на 10 тысяч человек. В мае прошлого года там заложили первый камень.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Однако позже строительство Соборной мечети решили перенести на другую площадку. Среди причин недовольство горожан и сообщества архитекторов выбранным местом, а также инженерные ограничения — высокие грунтовые воды.

Духовным управлением мусульман Татарстана поддержана идея возведения Соборной мечети в Адмиралтейской слободе Казани. В конце мая этого года Московское бюро представило концепцию объекта именно на ее территории.

О планах создать новое общественное пространство на месте бывшего «Кырлая» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова рассказывала в начале июня. С предложением о выкупе земли для создания парка обратились жители столицы Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина