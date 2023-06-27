В России могут проиндексировать пенсии в 2025 и 2026 годах в два этапа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. Так, в 2025 и 2026 годах индексация будет происходить в два этапа, сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Пенсии могут быть увеличены в следующем порядке:

с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).

Уточняется, что будет увеличиваться фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она составит 7968 рублей. С 1 февраля 2024 года — 8287 рублей, а с 1 апреля следующего года вырастет до 8602 рублей. С 1 февраля 2025 года она составит 8946 рублей, а с 1 апреля — уже 9196 рублей.

Так, соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%.

А в следующие два года процент снизится до 157,3% и 153,3% соответственно. Соотношение для неработающих пенсионеров будет выше — от 177,1% в 2024 году и до 170,7% в 2026 году.

В Минтруде ожидают, что зарплаты будут увеличиваться быстрее пенсий: соотношение страховой пенсии и зарплаты, по предварительным прогнозам, будет уменьшаться с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026 году.

После проведенных индексаций средний размер пенсий в Татарстане на конец 2022 года составил 19,4 тысячи рублей. За прошлый год пенсии получили 1,1 млн татарстанцев.



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Илина Хакимова