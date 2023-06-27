«Первые 15 дней может быть рост ДТП на улицах. Хоть мы и говорим о переходе всего на час»

Как на татарстанцев может повлиять перевод времени

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Депутаты Госдумы в очередной раз заговорили о переводе стрелок часов на летнее время. Как сообщил народный избранник Михаил Матвеев, законопроект о переходе времени будет внесен на обсуждение в парламент. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», в один голос говорят, что изменение часов ничего не даст, а стать может только хуже. Детали — в нашем материале.

«Это наилучшее время для Татарстана»

Как писал депутат Михаил Матвеев, законопроект о переходе на летнее время он подготовил по просьбам россиян, которые регулярно просят «установить время, обеспечивающее им полноценный световой день». Народный избранник считает, что принятие законопроекта привело бы к значительному увеличению эффективности используемого населением светлого вечернего времени суток — на 200 часов в год и более. Но уже в середине апреля правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время. Указывалось, что в заключении к материалам законопроекта отсутствовала информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов и о технологических и организационных мероприятиях, которые будут необходимы для перехода на летнее время.

Как объяснил «Реальному времени» директор Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта и профессор КФУ Юрий Нефедьев, никакого летнего или зимнего времени не существует. Есть поясное время и декретное. Именно переход на последнее, или перевод стрелок на час вперед, обсуждают депутаты. Ученый подчеркнул, что декретное время может вводиться в России только по указу правительства.

— Сейчас в России используется поясное время. Казань находится в центре третьего часового пояса. То есть московское время — это наилучшее время для Татарстана. А учитывая, что мы находимся недалеко от центрального меридиана третьего пояса, то для республики это самое комфортное время, которое только может быть. Особенно для биологических часов. Это значит, в полдень у нас солнце как раз находится там, где и должно. А в Москве уже на полчаса происходит сдвиг. Прочувствовать можно даже на себе. Когда приезжаешь туда, чувствуешь что-то не то, ощущается какая-то задержка, — сказал Нефедьев.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

По его словам, декретным временем пользуются и в других странах. Более того, даже техника, компьютеры, телефоны настроены под декретное время. Эксперт говорит, что сдвиг стрелок назад и вперед позволяет экономить электроэнергию и помогает работе в сельской местности, так как световой день начинается раньше.

— Последствия перехода на декретное время имеют следующие минусы: первые 15 дней может быть рост ДТП на улицах. Хоть мы и говорим, что переход всего на час, но это время оказывает сильное влияние на нашу жизнь. При переходе на другое время у людей могут даже обостриться сердечные заболевания. В принципе, я бы оставил все как есть. Потому что мы уже привыкли жить целый год по одному и тому же времени. Для Татарстана, и для Казани в частности, оно самое комфортное, — прокомментировал инициативу Юрий Нефедьев.

«Сдвиг на час скажется на работоспособности людей»

А вот как скажется сдвиг стрелок часов на работе предприятий, разъяснил кандидат экономических наук и профессор КФУ Игорь Кох. Эксперт подчеркнул, что каких-то существенных позитивных экономических изменений от перехода времени ожидать не приходится. Ученый говорит: сейчас российская и татарстанская экономика работает практически круглосуточно, поэтому передвижка режима освещенности мало ей что добавляет.

— Если речь идет о предприятиях не с круглосуточным графиком работы, а дневных, то летом их день заканчивается и так в светлое время суток. Поэтому сдвиг времени на час вперед никак не скажется на их работе, — добавил экономист.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Кох также сказал, что перевод стрелок туда-сюда порождает массу локальных, но все-таки проблем. Во-первых, возникают трудности там, где производство или служба идут круглосуточно. На таких предприятиях приходится менять график, расписание смен и так далее.

— А во-вторых, люди этот переход ощущают на себе. Особенно те, кто работает по одному и тому же графику. Сдвиг на час все равно сказывается на людях, на их работоспособности и самочувствии. Поэтому никакой особой необходимости в существующих условиях переходить на летнее и зимнее время нет, — заключил Игорь Кох.

«Перевод часов на большинстве населения практически никак не скажется»

Врач-сомнолог МСЧ КФУ Лилия Шагиахметова сказала, что перевод часов вперед на большинстве населения практически никак не скажется и люди его даже не заметят. Смену времени на себя ощутят лишь те, кто метеозависим. Но дискомфорт от перехода пройдет в течение суток, и состояние таких людей нормализуется.

— Большая часть людей переводят свои внутренние биоритмы на три и на четыре часа вперед сами. Причем это бывает три-четыре раза в месяц. Речь, конечно же, про выходные. Если в рабочие дни режим у человека отлажен, то в выходные дни он меняется, так как можно поспать подольше. Так часы и сдвигаются. Некоторые позволяют себе сдвиг времени и на большее количество — на четыре-пять часов. А после выходных происходит опять смена часов, — пояснила Шагиахметова.

Специалист добавила, что здоровые люди не должны ощутить на себе дискомфорт после перевода времени на час вперед. Некоторые могут плохо засыпать или тяжело вставать, но в течение суток все это проходит.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Для того чтобы избежать подобного дискомфорта, Лилия Шагиахметова рекомендует соблюдать режим сна. Нужно стараться ложиться в одно и то же время и не сдвигать режим больше, чем на один-два часа. Организм быстро адаптируется, привыкает к переходу на такое короткое время. А вот если сдвиги больше, то тогда могут начаться и проблемы.

— Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, при переходе времени можно посоветовать следить за давлением. Им рекомендуется принимать таблетки, которые назначены врачами. Если ухудшилось самочувствие, то лучше остаться дома, не планировать серьезные мероприятия и провести день в спокойном режиме, — заключила собеседница «Реального времени».



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