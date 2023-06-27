Государство заплатило ЧВК «Вагнер» за год более 86 млрд рублей

С мая 2022 года по май 2023 года российские власти профинансировали ЧВК «Вагнер» на более чем 86 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

— Хочу отметить, чтобы мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу, — приводит RT слова российского лидера.



Сегодня Владимир Путин встретился с подразделениями силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа 24 июня. Глава государства заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну» в стране:

— Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего, — сказал Владимир Путин.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

На Евгения Пригожина ФСБ в выходные завели уголовное дело. После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с ним о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Вслед за этим в Кремле заявили, что уголовное дело прекратят. ФСБ закрыла его 27 июня, указав, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

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Маргарита Головатенко