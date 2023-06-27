Гендиректор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет пост

Гендиректор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост, рассказали «Ведомостям» два источника, информацию подтвердил представитель предприятия. Совет директоров планирует утвердить резолюцию на этой неделе.



По словам одного из источников, топ-менеджер вернется на работу в департамент транспорта Москвы, где будет курировать завод со стороны властей. Также он возглавит совет директоров «Москвича» вместо занимающего эту должность сейчас директора по развитию КАМАЗа Ирека Гумерова.

— На новой должности я вижу для себя обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направления развития производства, — передал Пронин через представителя.

В конце апреля бывший завод французского Renault «Москвич» запустил главный конвейер и более чем в два раза увеличил производительность. Теперь сборку осуществляют на полностью автоматизированной линии длиной 480 м. С запуском главного конвейера на заводе начали подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

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Маргарита Головатенко