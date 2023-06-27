В программу игр стран БРИКС в Казани включат национальные виды спорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В программу международного спортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС», который пройдет в Казани в июне 2024 года, планируют включить соревнования по национальным видам спорта. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта <...> Пока от Бразилии предложили капоэйра, от Китая — го, от ЮАР — джуксей, от Индии — кабадди, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Игры стран БРИКС, по предварительной информации, пройдут с 4 по 18 июня 2024 года. Программа пока не утверждена, но в нее уже включили соревнования по 22 видам спорта.



Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Татьяна Демина