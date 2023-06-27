Дмитрий Уразов о выкупе застройщиком ФСК татарстанского завода STiS: «Я в шоке, но в бизнесе остаюсь»

Сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы Владимир Воронин стал владельцем челнинского завода по выпуску стеклопакетов в рамках федеральной сделки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Крупнейший в Татарстане производитель стеклопакетов и стекла «СтиС-Набережные Челны» (входил в ГК STiS) перешел под контроль федерального девелопера-застройщика ФСК. Сегодня днем стало известно, что компания в рамках выкупа российских активов иностранных производителей включила в периметр сделки восемь региональных заводов ГК STiS, в том числе и татарстанский. Их совладелец Дмитрий Уразов пока остается в их капитале. После смены собственника ценовую политику обещают не менять, уточнили «Реальному времени» в «СтиС-Набережные Челны». Детали — в материале издания.

ГК ФСК: от Рязани до Челнов

Федеральный девелопер ФСК стал владельцем крупных мощностей по выпуску стеклопакетов и стекла в России, получив одновременно с этим и доступ к региональным рынкам. Застройщик сегодня объявил о завершении сделки по приобретению российских активов NSG Group. Самая «вкусная» часть сделки — в консолидации региональных стекольных заводов ГК STiS. По оценкам экспертов Discovery, группа компаний занимала первое место по объему производства энергосберегающих стеклопакетов в стране. Так, в прошлом году было выпущено продукции на 3,5 млрд рублей. STiS объединяла восемь производственных площадок по изготовлению стеклопакетов и специализированной стекольной продукции. Они расположены в Серпухове, Владимире, Саратове, Набережных Челнах, Краснодаре, Ставрополе, Воронеже и Санкт-Петербурге. После завершения сделки NSG будет работать под брендом Larta Glass, говорится в сообщении.

В другую часть сделки вошел выкуп актива Pilkington Glass Russia в виде стекольного завода в Раменском Московской области с номинальной мощностью выпуска продукции 800 тонн стекла в сутки, говорится в сообщении.

Стоимость выкупа, а также другие подробности не разглашаются. До этого ГК ФСК выкупила два стекольных предприятия американской компании Guardian Industries, объявившей об уходе из России в апреле 2022 года. Оба входят в число современных предприятий по производству листового стекла, с номинальной мощностью выпуска продукции 750 т стекла в сутки на заводе в Рязани и 900 т стекла в сутки — в Ростовской области. С осени прошлого года компания работает под брендом Larta Glass.

Дмитрий Уразов: «У меня сохраняется 18% долей»

Выход ГК ФСК на татарстанский рынок примечателен тем, что челнинский актив не находился полностью в руках ГК STiS. В Татарстане партнером группы был челнинский предприниматель с пермскими корнями Дмитрий Уразов. Ему принадлежат 18% долей в «СтиС-Набережные Челны» (объединяет два производства по выпуску стеклопакетов и закаленного стекла для бронетехники).

— Я в шоке [от сделки], но остаюсь в активах, — сообщил Дмитрий Уразов в разговоре с «Реальным временем». — У меня сохраняется 18% долей.

Посещение Рустамом Миннихановым завода в 2021 году. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По его словам, он не знал о готовящихся изменениях, а выкупить его долю ему не предлагали. О том, сменится ли руководство управляющей компании в Москве и в Набережных Челнах и как теперь будет строиться ценовая политика и дистрибуция, он отказался сообщить.

Но в самой ГК STiS уверяют: «Произошедшие организационные изменения не затрагивают нашу текущую операционную деятельность».

— Мы продолжаем производить и реализовывать весь спектр нашей продукции. Мы в полном объеме оказываем маркетинговую, техническую и информационную поддержку. Без изменений остаются также наши ключевые приоритеты и подход к ведению бизнеса, — сообщается в телеграм-канале ГК STiS.

В окружении Уразова отметили, что смена собственника может повлиять на реализацию другого его инвестпроекта, связанного с освоением новой продукции в рамках «Промэнерго».

Всего челнинское предприятие выпустило 350 тысяч тонн простых, без напыления, и энергосберегающих стеклопакетов, а также 100 тысяч тонн закаленного стекла, сообщили в «СтиС-Набережные Челны». Основными покупателями являются казанский застройщики «Ак Таш» (на программу социальной ипотеки), «ПрофитГрупп» и др. Выручка предприятия по итогам 2022 года выросла до 360 млн рублей, а чистая прибыль составила 43 млн рублей. Ежедневно завод отгружает до 3 тыс. единиц стеклопакетов. Продукция поставляется в Набережные Челны, Нижнекамск, Елабугу, Альметьевск, Казань, Зеленодольск, Чебоксары, Йошкар-Олу и Уфу.



Сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы

Отметим, что ФСК специализируется на строительстве многоквартирных домов. По данным Единого реестра застройщиков, она занимает 6-е место в рейтинге крупнейших девелоперов России, в стадии строительства у ГК сейчас около 1,4 млн кв. м жилья в Москве. Выручка группы ФСК в 2022 г. составила 174,1 млрд рублей. Владелец группы — бизнесмен Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы, писали федеральные СМИ.

По оценке маркетингового агентства Discovery, стоимостный объем рынка энергосберегающих стеклопакетов составил $250,2 миллиона, а лидерами рынка стали компании ГК STiS, ООО «МГ» и АО «РСК».