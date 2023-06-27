«Близко к аншлагу»: на матче за Суперкубок России в Казани ждут наплыв болельщиков
На матче за Суперкубок России на казанской «Ак Барсе Арене» ожидается большое количество болельщиков — почти аншлаг. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
— Скажу откровенно: пришлось непросто. Была такая борьба за это мероприятие, но все же Российский футбольный союз пошел нам навстречу и отдал проведение Суперкубка России Казани, хотя было много желающих, — сказал он.
По словам Владимира Леонова, билеты на матч поступят в продажу уже сегодня. Однако уже наблюдается ажиотаж среди болельщиков.
— Много желающих пойти и просто среди любителей футбола. Поэтому ожидаем, не знаю, как насчет аншлага, но близко к аншлагу, я думаю, будет у нас на «Ак Барс Арене». Мы соскучились, надо сказать, по большому футболу, — сказал Владимир Леонов, напомним, что в Казани отменили Суперкубок УЕФА.
Матч за Суперкубок состоится между «Зенитом» и ЦСКА 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена». Карта болельщика для его посещения не понадобится.
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