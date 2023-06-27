Власти Татарстана назначили дату авиационного праздника «Я выбираю небо» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Авиационный праздник «Я выбираю небо!» состоится 5 августа 2023 года на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан». Это следует из распоряжения премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Праздник организуют в 12-й раз.



Мероприятие проведут «в целях популяризации авиации и вовлечения молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения». Также праздник связан с 100-летием основания отечественной гражданской авиации и 90-летием основания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.

Председателем оргкомитета назначен министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, заместителями — помощник раиса республики Равиль Зарипов и замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин. В списке еще 27 членов комитета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Содействие в организации праздника предложено оказать Казанскому авиазаводу имени С.П. Горбунова — филиалу ПАО «Туполев», АО «Казанский вертолетный завод», АНО дополнительного профессионального образования «Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России», ОАО «Авиасервис», ГУ МЧС Татарстана. Содействие организаторам предложено оказать Международному аэропорту «Казань», помочь в подготовке и демонстрации летной программы — филиалу «Татаэронавигация» госкорпорации по организации воздушного движения в России совместно с Приволжским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

11-й раз праздник «Я выбираю небо!» прошел 6 августа 2022 года. Возле Центра семьи «Казан» собрались тысячи горожан. Зрители праздника увидели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолетов. Свое мастерство продемонстрировали легендарные «Стрижи».

Впервые праздник состоялся в 2012 году на территории аэродрома Куркачи в Высокогорском районе. С 2017 года праздник стал ближе к горожанам: не нужно было больше ездить на аэродром в соседний район, самолеты прилетали в Казань. Это совпало с проведением первого Red Bull Air Race в Казани, тогда они прошли в один день. «Хедлайнером» авиашоу тогда стала пилотажная группа «Русь».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Я выбираю небо!» связан с Днем воздушного флота России, но не всегда совпадал с ним по дате — например, в 2021 году этот праздник пришелся на 7 августа, в то время как торжественная дата отмечается в третье воскресенье августа.

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Маргарита Головатенко