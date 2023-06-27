В Кремле прошла встреча президента России с военнослужащими Минобороны — главное

Фото: скриншот прямой трансляции от realnoevremya.ru

В Московском Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с военнослужащими Министерства обороны. В ходе нее глава государства отметил особую роль военных в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», который произошел в прошлую субботу: «Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался», — сказал он. Вместе с этим российский лидер рассказал, что бойцы частной военной компании по-прежнему имеют большое уважение, учитывая их вклад в спецоперацию на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

«После мятежей везде происходит хаос и гражданская война»

Глава государства начал встречу с того, что отметил особую роль военнослужащих Министерства обороны в подавлении вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

— Как всегда бывает в таких случаях — всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности. Я хочу, чтобы было понятно и ясно, о чем шла речь и о чем я говорю сейчас, — сказал он.

Владимир Путин заявил, что противник в лице западных стран и киевского режима пытается воспользоваться ситуацией, и если бы мятеж не был подавлен, то они бы уже воспользовались.

— К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживленных трассах. И еще большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери — по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения. Еще раз хочу подчеркнуть: хаос в стране был бы неизбежен и противник, конечно, этим бы воспользовался, — заявил глава государства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Владимир Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем

Как рассказал российский лидер, с мая 2022 года по май 2023 года российские власти перечислили ЧВК «Вагнер» более 86 млрд рублей.

— Хочу отметить, чтобы мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу, — рассказал он.



Президент выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания соответствующих услуг в армии никто из компании «Конкорд» ничего не украл или украл поменьше. При этом Путин отметил, что бойцы ЧВК пользовались уважением в стране и проявляли мужество и героизм:

— Что касается вот этой группы «Вагнер», вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм, — сказал президент, отметив, что если бы мятеж удался, то все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, были бы утрачены.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

«Из участников СВО должен формироваться костяк руководства Минобороны»

Вместе с этим президент также рассказал и о ходе специальной военной операции на Украине:

— Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин — 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности, — сказал он.

После этого глава государства заявил, что из тех, кто участвует в спецоперации на Украине, должен формироваться костяк руководства Минобороны России. Президент заявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих за их заслуги.

— Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами, — сказал он на встрече с летчиками.<...> Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных Сил, в том числе и в авиационной ее части, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

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Максим Кокунин