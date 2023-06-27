В Кремле прошла встреча президента России с военнослужащими Минобороны — главное
В Московском Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с военнослужащими Министерства обороны. В ходе нее глава государства отметил особую роль военных в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», который произошел в прошлую субботу: «Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался», — сказал он. Вместе с этим российский лидер рассказал, что бойцы частной военной компании по-прежнему имеют большое уважение, учитывая их вклад в спецоперацию на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».
«После мятежей везде происходит хаос и гражданская война»
Глава государства начал встречу с того, что отметил особую роль военнослужащих Министерства обороны в подавлении вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».
— Как всегда бывает в таких случаях — всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности. Я хочу, чтобы было понятно и ясно, о чем шла речь и о чем я говорю сейчас, — сказал он.
Владимир Путин заявил, что противник в лице западных стран и киевского режима пытается воспользоваться ситуацией, и если бы мятеж не был подавлен, то они бы уже воспользовались.
— К сожалению, вам приходилось работать в очень сложных условиях для того, чтобы избежать потерь среди мирного населения, потому что приходилось работать на оживленных трассах. И еще большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери — по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая Отечество. Говорю это без всякого пафоса и без всякого преувеличения. Еще раз хочу подчеркнуть: хаос в стране был бы неизбежен и противник, конечно, этим бы воспользовался, — заявил глава государства.
Владимир Путин: военные не допустили утраты достижений, завоеванных боевым путем
Как рассказал российский лидер, с мая 2022 года по май 2023 года российские власти перечислили ЧВК «Вагнер» более 86 млрд рублей.
— Хочу отметить, чтобы мы все знали об этом, содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу, — рассказал он.
Президент выразил надежду, что в ходе поставок продуктов питания и оказания соответствующих услуг в армии никто из компании «Конкорд» ничего не украл или украл поменьше. При этом Путин отметил, что бойцы ЧВК пользовались уважением в стране и проявляли мужество и героизм:
— Что касается вот этой группы «Вагнер», вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм, — сказал президент, отметив, что если бы мятеж удался, то все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, были бы утрачены.
«Из участников СВО должен формироваться костяк руководства Минобороны»
Вместе с этим президент также рассказал и о ходе специальной военной операции на Украине:
— Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала там называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин — 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности, — сказал он.
После этого глава государства заявил, что из тех, кто участвует в спецоперации на Украине, должен формироваться костяк руководства Минобороны России. Президент заявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих за их заслуги.
— Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами, — сказал он на встрече с летчиками.<...> Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных Сил, в том числе и в авиационной ее части, — сказал он.
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