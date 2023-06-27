Место строительства Соборной мечети в Казани поменяли из-за недовольства горожан

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани от строительства Соборной мечети на месте снесенного парка аттракционов «Кырлай» решили отказаться из-за недовольства горожан и архитекторов. На перенос объекта также повлияли высокие грунтовые воды, пишет «Коммерсантъ».

После начала работ на отведенной под Соборную мечеть площадке выяснилось, что «историческое русло превратилось в полноценную реку», сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что с пониманием относится к обнаруженным инженерным ограничениям и вместе с хазратами согласился с нецелесообразностью строительства объекта в изначально запланированном месте.

Поддержана идея возведения Соборной мечети в Адмиралтейской слободе Казани. В Духовном управлении мусульман Татарстана обратили внимание, что там для этого есть обширные территории.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, парк «Кырлай» в Казани ради строительства Соборной мечети, рассчитанной на 10 тысяч прихожан, снесли весной 2022 года. Камень в ее основание заложили 20 мая. В конце мая этого года Московское бюро представило концепцию Соборной мечети Казани в Адмиралтейской слободе.

На месте бывшего парка аттракционов, где не удалось начать строительство мечети, могут создать новое общественное пространство. С предложением о выкупе земли для создания парка в Дирекцию парков и скверов Казани обратились жители столицы Татарстана.



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Татьяна Демина