Владимир Путин — в обращении к силовикам России: «Вы фактически остановили гражданскую войну»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с подразделениями силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа 24 июня. Глава государства заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну» в стране.

— Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего, — сказал Владимир Путин.

Он обратил внимание, что армия и россияне не поддержали мятеж и лица, которых втянули в него, видели это. «Пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране» и «не допустить жертв среди мирного населения» позволило «быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур», заявил российский лидер.

Напомним, утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

На Евгения Пригожина ФСБ в выходные завели уголовное дело. После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с ним о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Вслед за этим в Кремле заявили, что уголовное дело прекратят. ФСБ закрыла его 27 июня, указав, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина