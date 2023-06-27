Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в его страну. Об этом пишет «РИА Новости».



— Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет, — заявил белорусский лидер.

Напомним, в России в отношении Евгения Пригожина на прошлой неделе возбудили уголовное дело. В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».



В субботу, 24 июня, Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

После достижения договоренности в Кремле 24 июня объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.



Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что у бойцов «Вагнера» есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны. В качестве альтернативы он предложил желающим «уйти и в Белоруссию».



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Татьяна Демина