Казанская прокуратура проверит детсад после падения ребенка с лестницы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Казани проверит детский сад №357 после жалоб местных жителей в соцсетях, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В интернете появилось видео, где женщина пожаловалась на падение ребенка с лестницы якобы из-за ненадлежащего состояния детсада.

— Детский сад №357. Падает штукатурка в спальне (фото). Сегодня ребенок упал с лестницы, держась за незакрепленный поручень, где торчит штырь, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, прокурору Казани поручили проверить эту информацию. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Неделю назад следователи организовали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации о ребенке, запертом в подсобке детского сада в Пестречинском районе республики. В СМИ писали, что двухлетнюю девочку закрыли в подсобном помещении, после чего она стала громко кричать.

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Айрат Назипов