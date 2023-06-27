В Приволжском районе Казани может появиться новый жилой квартал на 5 тысяч человек

Архитекторы, предлагавшие дизайн ТЦ «Кольцо» и татарских дорожных знаков, разработали проект нового микрорайона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на участке в Приволжском районе Казани планируется строительство нового жилого квартала. На территории общей площадью более 688 тысяч «квадратов», расположенной между улицами Технической, Владимира Кулагина, Авангардной и Тульской, собираются возвести сразу несколько жилых комплексов со всей необходимой для жизни инфраструктурой. В настоящее время земля занята складскими помещениями и остатками бывшей промзоны, которую еще предстоит демонтировать. Однако там же находятся и здания Росреестра, местного военкомата, МФЦ и даже дома престарелых. Как планируется развивать будущую застройку и что ждет близлежащие объекты — в материале «Реального времени».

Два детских сада и одна школа на три жилых комплекса

Планировка территории уже рассчитана в проекте постановления казанского исполкома. Так, границами застройки являются:

на севере — улица Владимира Кулагина;

на востоке — улица Авангардная;

на западе — улица Техническая;

на юге — улица Тульская.

Общая площадь в границах этих улиц, как уже было сказано выше, составляет 688 тысяч кв. метров. При этом 82,2 тысячи «квадратов» будет отведено под зоны размещения объектов капитального жилищного строительства. Сама же площадь застройки домов достигнет 67,6 тысячи кв. метров — это три жилых комплекса.

Фото: скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

По предварительным данным, общая численность населения составит 5 665 человек из расчета 30 квадратных метров на жителя. Сами дома будут иметь максимальную высоту в 25 этажей, а площадь их квартир составит 164 тысячи «квадратов». Также в настоящее время уже известна потребность в емкости объектов инфраструктуры нового жилищного фонда:

в местах в дошкольных образовательных учреждениях — 443 места;

в местах в общеобразовательных учреждениях — 935 мест;

в числе посещений в смену во взрослых поликлиниках — 99 посещений в смену;

в числе посещений в смену в детских поликлиниках — 31 посещение в смену;

в числе мест для постоянного хранения автомобилей жителей жилых домов на реорганизуемой территории — 1 640 машино-мест.

Для решения этих вопросов вместе с жилыми домами на участке собираются построить и все необходимые объекты: два детских сада (на 340 и 120 мест), одну общеобразовательную школу (на 1 224 места), амбулаторную поликлинику, МФЦ, центр с помещениями для занятий физкультурой и спортом, канализационно-насосную станцию, котельную, открытую стоянку. Кроме того, в новом микрорайоне будет проведено масштабное озеленение, в ходе которого появятся несколько небольших скверов и детских площадок. Все это будет строиться параллельно с жилыми комплексами, но этапы работ, как и сроки их проведения, будут установлены в соответствии с их специализированными задачами и проблемами. Таким образом, часть инфраструктуры может появиться уже после завершения возведения ЖК.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Во время строительства квартала планируется обновить и соседние улицы

Развитие местной инфраструктуры в границах улиц Технической, Владимира Кулагина, Авангардной и Тульской предполагает и строительство внутренних дорожных сетей. С прокладкой новых транспортных коридоров ожидается и реконструкция уже имеющихся проездов: ул. Поперечно-Авангардная и ул. Варганова. Кроме того, на тех же улицах-границах хотят установить новые светофоры и другие средства регулировки движения. Общая протяженность улично-дорожной сети нового жилого квартала составит 5,54 км.

Также проект планировки предусматривает и строительство новых инженерных сетей. Речь идет о системах водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения, а также электричества и связи. В ходе этих работ на участке демонтируют все имеющиеся старые трубопроводы и построят новые, которые будут питаться с соседних улиц. Вместе с ними на территории проложат и дождевую канализацию — внутриквартальные сети и два локальных очистных сооружения.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Строительство дорог и сетей также позволит организовать среди новых ЖК пожарные проезды. К слову, ответственность за противопожарные мероприятия ляжет на части №16 (ул. Техническая, 13 — преодоление расстояния 0,3 км за 1 минуту при средней скорости 60 км/час) и №40 (ул. Крутовская, 20 к3 — преодоление расстояния 2,3 км за 6 минут при средней скорости 60 км/час).

Что же касается озеленения территории, то общую площадь зеленых насаждений планируется довести до 128,5 тысячи «квадратов», в том числе:

20,6 тысячи кв. метров — озеленение общего пользования;

13 тысяч кв. метров — озеленение в красных линиях улиц;

94,7 тысячи кв. метров — озеленение в жилой, общественно-деловой и коммунально-складской застройке (озеленение на земельных участках).

Таким образом, на территории нового жилого квартала появятся: пять бульваров, три обычных сквера и два мини-сквера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Разработчиками проекта являются авторы «национальных» дорожных знаков

В границы будущего строительства также попадает Военный комиссариат Приволжского и Вахитовского районов Казани, Управление Росреестра по Татарстану, МФЦ «Мои документы», дом престарелых «Сердце гармонии», Департамент продовольствия и социального питания, магазин «Светофор» и другие. Все они расположены вдоль улиц, что окантовывают облагораживаемую территорию.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе городской мэрии, проект планировки разрабатывается на свободных от застройки земельных участках в центре всей этой территории. Таким образом, все эти объекты останутся нетронутыми и продолжат свое функционирование. Там же пояснили, что разработчиком проекта является ООО «Бюро планер», известное своим предложением провести в столице Татарстана «дорожную революцию». В прошлом году команда архитектурного бюро выпустила свою версию стилизованных дорожных знаков, которые предполагалось применить на территории исторического поселения Казани. Предложенные варианты отражали особенности региона при помощи использования татарских национальных мотивов и символов (Шурале, Сабантуй, эчпочмак и другие).

— На территории будут предусмотрены жилые дома с коммерческими помещениями, детские сады, школа и т.д. Проект планировки не устанавливает сроков начала строительных работ, — рассказали в мэрии.

Здание Управление Росреестра по Татарстану по адресу: ул. Владимира Кулагина, 1, корп. 2. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

ООО «Бюро планер» существует лишь два года, имея уставный капитал в 12 тысяч рублей. За 2022-й год чистая прибыль компании составила 2,3 миллиона рублей при выручке в 6,5 миллиона. Организация имеет статус микропредприятия и состоит из трех человек. Учредителями в равной степени являются известный казанский архитектор Артур Айтбагин и Илья Фаттахов.

В 2020 году Айтбагин занимался разработкой нового дизайна внешнего облика торгового центра KazanMall на улице Павлюхина. В свою очередь, Фаттахов в 2018-м представлял свои проектные предложения по реконструкции здания ТЦ «Кольцо» на площади Тукая.

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