В играх стран БРИКС в Казани могут принять участие около 5 тысяч спортсменов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В запланированном на июнь 2024 года в Казани международном спортивном мероприятии «Спортивные игры стран БРИКС» могут принять участие 5 тысяч спортсменов из разных государств. Такой прогноз озвучил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



— По нашим подсчетам, в играх могут принять участие порядка 5 тысяч спортсменов, — сказал он.

На игры стран БРИКС в столицу Татарстана хотят пригласить не только государства, входящие в это объединение, но и его «друзей», которые выразили заинтересованность в присоединении к нему. Это около 25 стран, уточнил Владимир Леонов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Игры стран БРИКС планируется провести в Казани с 4 по 18 июня 2024 года. Программа пока не утверждена, но в нее уже включили соревнования по 22 видам спорта.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Татьяна Демина