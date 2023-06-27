Александр Лукашенко рассказал о начале переговоров с Евгением Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о начале переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.



Лукашенко заявил, что до утра субботы, 24 июня, не следил за ситуацией с ЧВК «Вагнер», однако потом начала приходить «тревожная информация» из России.

— Через ФСБ и наш КГБ мне докладывают: президент [РФ Владимир] Путин хочет связаться... Когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России, — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, командиры штурмовых отрядов «Вагнера» в ходе попытки мятежа оказывали сильное влияние на основателя ЧВК Евгения Пригожина:

— Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти.

24 июня Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



После достижения договоренности в Кремле объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

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Маргарита Головатенко