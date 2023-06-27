Минобороны готовит передать военную технику от «ЧВК Вагнер» бойцам ВС России

Военную технику от ЧВК «Вагнер» передадут бойцам ВС России, сообщили в Минобороны.

— Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России, — приводит RT сообщение ведомства.



На основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ФСБ завели уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено, заявили в ЦОС ФСБ. При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, указали в ведомстве.

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Маргарита Головатенко