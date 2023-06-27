Глава Росгвардии не исключил, что попытку мятежа инспирировал Запад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. Об этом он заявил после выступления президента России Владимира Путина на Соборной площади Кремля, сообщает «РИА Новости».

По его словам, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также отметил, что личный состав Росгвардии грамотно работал 24 июня. Ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС, добавил Золотов.

— Мы знали, что победим, Москву мятежники бы не взяли, — сказал он.



Сам же Золотов в прошлую субботу находился на постоянной связи с главой государства. Вместе с этим главнокомандующий Росгвардии рассказал, что теперь в формирования ведомства будут вводиться тяжелые виды вооружения, в частности танки. Кроме того, он прокомментировал и возможность новых провокаций, заявив, что бойцы регулярно к этому готовятся и все они будут отражены.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

На Евгения Пригожина ФСБ в выходные завели уголовное дело. После того как президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с ним о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Вслед за этим в Кремле заявили, что уголовное дело прекратят. ФСБ закрыла его 27 июня, указав, что участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.



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Максим Кокунин