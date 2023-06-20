Итоги дня: кибератака на Татарстан, приговор по делу о крушении SSJ, белорусский аналог IKEA в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 20 июня:
- Химкинский суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении летчика пассажирского самолета SSJ-100 Дениса Евдокимова, по вине которого погиб 41 человек на рейсе Москва — Мурманск 5 мая 2019 года. Его признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
- На Петербургском международном экономическом форуме Татарстан подписал 25 соглашений, из них 11 — в присутствии раиса республики. В составе делегации региона участие принимали почти 100 человек. Из них большая часть — представители бизнеса, в том числе и малого.
- Информационные системы правительства Татарстана второй день подряд подвергаются хакерским атакам со стороны недружественных государств. Число запросов превышало 1 млн в секунду. Все инциденты оперативно отрабатываются, заверили в Минцифры республики.
- Госдума приняла в первом чтении закон об НДФЛ со ставкой 13—15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации из-за границы. Документ — часть большого правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.
- Swed House — белорусский аналог IKEA — может открыться в Казани уже в 2023 году. Владельцы ведут переговоры с несколькими торговыми центрами. Однако «Меги», в которой работала IKEA, среди них нет. Одной из возможных площадок может стать «Парк Хаус». Первый казанский магазин займет 700—800 «квадратов», объем инвестиций оценивается примерно в 65 млн рублей.
- За 2022 год выручка российских компаний впервые в истории страны превысила один квадриллион рублей и составила 1,3 квадриллиона рублей. Однако их прибыль увеличилась незначительно — на 5,9% — с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн рублей.
- В 2023 году в Казани откроют четыре новые школы на шесть тысяч учащихся, что станет рекордом для города. Они появятся на улице Курынова, в «Салават купере», на ул. Рауиса Гареева и на ул. Нигматуллина. Вместе с этим планируется строительство еще трех школ в Вахитовском и Приволжском районах, на улицах Магистральной и Меховщиков.
- Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что казанские Ту-214 могут создать в укороченной версии. К 2025 году казанский завод будет выпускать по десять таких самолетов ежегодно.
- Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил об отсутствии необходимости в программе по возвращению IT-специалистов в страну, так как они сами возвращаются в страну. Через неделю-две ведомство представит данные о количестве вернувшихся айтишников.
- К сегодняшнему дню в Татарстане 156 выпускников получили на ЕГЭ максимальное количество баллов. Два выпускника сдали на 100 баллов по два экзамена. Таким образом, в республике уже есть 158 стобалльных результатов. Сдача единого государственного экзамена продолжается.
- Зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Министерство не исключает нового раунда консультаций с ООН по ней.
- Госдума приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается каждое 3 сентября. Теперь памятная дата будет называться Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
- Кандидатура председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина рекомендована к избранию действительным членом Академии наук республики по специальности «Политология». Ее единогласно поддержали члены отделений социально-экономических и гуманитарных наук Академии.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России приблизилась к уровню активности, который зафиксировали в стране в конце 2021 года. «Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — добавила она.
- Госдума приняла закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью. Действие документа не распространится на тех, кого ранее признали виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, уголовно наказуемых деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних, тяжких преступлений на период мобилизации, действия военного положения или в военное время.
Ключевые события 482-го дня специальной военной операции на Украине:
- С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Все они отбиты, украинские вооруженные силы не достигли своей цели, заверил министр обороны России Сергей Шойгу.
- ВСУ планируют нанести удары по России HIMARS и Storm Shadow, в том числе по Крыму, предупредил Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
- За сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. На Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки украинских мотопехотных подразделений, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин.
- Нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ около н. п. Новополь (ДНР) и Левадное Запорожской области. Общие потери украинских вооруженных сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 260 военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.
- На Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). У н. п. Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное (ЛНР) пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Ямполовка (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожены восемь украинских складов с боеприпасами.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнес
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