Сергей Шойгу: руководство ВСУ планирует обстрелять Крым ракетами HIMARS и Storm Shadow

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, в том числе по Крыму. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет RT.

По словам главы оборонного ведомства, применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Шойгу заметил, что обстрел повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Напомним, украинские формирования регулярно атакуют Крымский полуостров. В дни майских праздников был атакован Севастополь. Только за один день над Черным морем были сбиты 22 украинских дрона.

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Айрат Назипов