Эльвира Набиуллина: «Российская экономика близка к уровню активности конца 2021 года»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России приблизилась к уровню активности, который был зафиксирован в стране в конце 2021 года. Ее высказывания передает ТАСС.

— Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. Как мы говорим, чтобы восстановиться до своего потенциала. Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади, — сказала она.

Как уточнила глава ЦБ, сейчас регулятор может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. Один из таких приоритетов — финансовое просвещение граждан, добавила Набиуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Две недели назад Эльвира Набиуллина предположила, что российская экономика в 2024 году должна выйти на докризисный уровень. Она отмечала, что деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики, в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите.

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Айрат Назипов