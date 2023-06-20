Суд вынес приговор пилоту пассажирского самолета, по вине которого погиб 41 человек

Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении летчика Дениса Евдокимова. Его признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В суде установили, что 5 мая 2019 года командир воздушного судна Евдокимов выполнял пассажирский рейс на самолете RRJ — 95B по маршруту Москва — Мурманск. После принятия решения о возврате в аэропорт вылета он совершил, не соблюдая процедуру эксплуатации самолета, «очень грубую посадку, допустив «козление» и перегрузки, превышающие эксплуатационные ограничения воздушного судна».

— Вследствие этого произошел подлом основных опор шасси и разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива. Указанное повлекло по неосторожности гибель 41 человека, причинение 2 пассажирам тяжкого вреда здоровью, полное разрушение воздушного судна и, как следствие, крупный ущерб в размере более 1 млрд 570 млн рублей собственнику — акционерному обществу «ВЭБ-лизинг», — рассказали в Генпрокуратуре России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Евдокимову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией воздушного транспорта, сроком на 3 года. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, связанного со смертью родственников.

Напомним, что крушение самолета SSJ 100 произошло 5 мая 2019 года в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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Айрат Назипов