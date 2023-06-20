Госдума приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума на пленарном заседании 20 июня приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны. Он отмечается каждое 3 сентября.

Теперь памятная дата будет называться Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Таким образом депутаты решили отразить в российском закодательстве «принцип исторической справедливости».

Законопроект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны внесли в Госдуму год назад. Ее авторы указали, что Япония после начала российской спецоперации вместе с коллективным Западом начала «беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, День окончания Второй мировой войны, отмечаемый 3 сентября, включен в число дней воинской славы России наряду с Днем Победы, Днем народного единства, Днем защитника Отечества, Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве и в битве за Кавказ, а также другими датами. До 2020 года этот праздник отмечался 2 сентября.

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Татьяна Демина