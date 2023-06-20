Информационные системы Татарстана второй день подряд подвергаются хакерским атакам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Второй день подряд информационные системы правительства Татарстана подвергаются хакерским атакам со стороны недружественных стран. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

— Все инциденты оперативно отрабатываются. В целом система справилась. Инвестиции, сделанные в информационную безопасность республики, оправдались, — цитирует его «Коммерсантъ-Казань».

По данным Хайруллина, число нелегитимных запросов превышает 1 млн в секунду.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хайруллин добавил, что в 2023 году по отношению к 2021-му количество кибератак на цифровые ресурсы республики выросло в 120 раз.



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Айрат Назипов