С 4 июня российская армия отбила 263 атаки ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 4 июня солдаты ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Все они были отбиты, а противник не достиг своей цели, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО, — отметил он.

По словам министра, российские войска действуют «грамотно и самоотверженно».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что российские войска за сутки отразили 9 атак украинской армии на разных направлениях. Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВСУ шли на штурм на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, в том числе по Крыму. Шойгу заметил, что такие действия повлекут за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.



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Айрат Назипов