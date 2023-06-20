Госдума приняла закон о возможности призыва на службу по контракту осужденных россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Государственная дума приняла закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью. Информация опубликована на сайте нижнего парламента.

Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также призывать не смогу осужденных за тяжкие преступления на период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Еще документом предложено продлить предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, действия военного положения или в военное время. Для мужчин, заключивших военный контракт после вступления закона в силу, предельный возраст составит 65 лет, а для высших офицеров — 70.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет (с определенными исключениями) призывать на военную службу по мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью. Закон также разрешает проходить в период мобилизации альтернативную гражданскую службу.



Чуть больше недели назад Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта, предлагающего на период мобилизации или военного положения установить возможность призыва на военную службу граждан с судимостью.



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Айрат Назипов