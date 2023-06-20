В Казани могут создать укороченные версии самолета Ту-214

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал об изменениях, которые затронут казанские самолеты Ту-214. Так, воздушное судно могут создать в укороченной версии.

— Глобально процесс глубокой модернизации Ту-214, с созданием укороченной версии и версии с увеличенной дальностью полета, с реализацией новых навигационных режимов, переход к, условно говоря, следующему поколению самолетов Ту-214 — это отдельная тема. Пока решение по ней не принято. Но мы над ней работаем, формируем предложения, — сказал он в интервью ТАСС.

Еще в новых самолетах появится обновленное интерьерное оборудование.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам собеседника, к 2025 году казанский завод будет выпускать по десять Ту-214 в год.

Месяц назад сообщалось, что «Аэрофлот» выступил с инициативой об изменении пассажирского салона самолета Ту-214. Российская авиакомпания хочет внести 99 правок в проект. Она просила производителя увеличить объем багажных полок, установить на креслах бизнес-класса под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, а в столиках — подставки для телефона, привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием и так далее. Компания ожидает начало первых поставок казанских авиалайнеров в конце следующего года.



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Айрат Назипов