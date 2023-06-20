Фарида Мухаметшина рекомендовали избрать действительным членом Академии наук Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани состоялось объединенное отчетно-выборное собрание отделений социально-экономических и гуманитарных наук Академии наук Татарстана, на котором были рассмотрены кандидатуры для избрания на вакансии действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов АН по ряду научных направлений. Кандидатуру председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина для избрания на вакансию действительного члена Академии наук по специальности «политология» поддержали члены обоих отделений.

Как отметил глава парламента, его трудовой путь долгие годы был связан с общественно-политической сферой

— Регулярное обращение к умонастроениям татарстанцев позволило научно обосновать проводимую государством политику «мягкого вхождения в рынок», обеспечить решение масштабных задач по сохранению и развитию производственно-экономической сферы, стабилизировать социальные процессы в республике. Выводы, изложенные в монографиях, статьях и выступлениях на эту тему легли в основу диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук в 1996 году, — прокомментировал Мухаметшин.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Вторым направлением научной деятельности Фарида Мухаметшина являются вопросы развития федерализма. Докторская диссертация им была написана на тему «Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики — субъекта России».

Избрание предложенных кандидатов состоится 23 июня на общем собрании. В борьбу за статус действительных членов Академии наук республики включились ряд видных деятелей региона. Помимо Фарида Мухаметшина, в списке фигурируют глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, а также ректоры КГМУ и КГАСУ.

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Айрат Назипов