В МИД России назвали предполагаемую дату прекращения зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Вершинина.



— У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются, — сказал он.

Вершинин добавил, что министерство не исключает нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что правительство России думает над выходом из зерновой сделки. Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.

Еще 10 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов страны. Чуть раньше он говорил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки.



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Айрат Назипов