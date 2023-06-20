В Татарстане 156 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, двое из них — на 200

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По 200 баллов на ЕГЭ набрали школьницы из Чистополя и Нижнекамска

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, на сегодняшний день в республике 154 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, но при этом само количество таких результатов 158 — два человека сдали на 200 баллов. Пока что это лишь предварительные результаты, так как некоторые из экзаменов прошли буквально на днях и еще не были проверены. Так, например, сегодня состоялся последний единый госэкзамен по информатике. Однако впереди еще резервные дни, из-за чего официально их сдача закончится лишь 1 июля.

Как уточнили в министерстве, окончательные результаты по всем предметам станут известны только после 4 июля. Однако уже сейчас есть данные о том, что наибольшее количество стобалльников собрала литература — 65 человек. На втором месте идет русский язык — 54 выпускника, а замыкает тройку лидеров химия — 26. Далее идет профильная математика, которую сдали на 100 баллов лишь четыре человека, физика — трое и история с географией — по два человека соответственно.



Что касается тех, кто сдал сразу несколько экзаменов на 100 баллов, то на сегодняшний день таких двое. Одной из них стала Полина Еланская из нижнекамской средней общеобразовательной школы №10 — она сдала два предмета на максимальную оценку. Второй, с такими же результатами, оказалась Александра Гришанова из чистопольского лицея №1.

Напомним, в начале этого месяца Управление образования Казани сообщило, что в городе 100 баллов на ЕГЭ получил 41 ученик. Абсолютное большинство максимальных результатов учащиеся набрали по литературе — 31. Еще девять 100-балльных результатов — по химии, один — по географии.

1 / 46 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В 2022 году в Татарстане было 218 стобалльников

Отметим, что в прошлом году по результатам Единого государственного экзамена выпускники татарстанских школ набрали 218 стобалльных результатов. Больше всего такой показатель по русскому языку — максимум набрали 88 человек. На втором месте ЕГЭ по литературе — здесь 39 стобалльников, на третьем — экзамен по химии, где наивысший результат продемонстрировали 24 выпускника.

При этом 100 баллов по одному предмету у 190 человек. Из них 132 выпускника удостоены медали «За особые успехи в учении». 14 человек «заработали» за два ЕГЭ по 200 баллов (в 2021 году — 11 человек).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все они получили традиционную единовременную премию: за 100 баллов по одному предмету выпускникам выплатят 15 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей — двухсотбалльникам. Кроме этого, выпускники, получившие по 200 баллов, смогли пообщаться с раисом Татарстана. Встреча состоялась 19 августа в рамках итоговой педконференции, которая проходила в Зеленодольске.

Всего в 2022 году ЕГЭ в республике сдавали 17 452 человека. Из них 16 153 — выпускники. Аттестат о среднем образовании по итогам Единого государственного экзамена не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Им предстояла пересдача в сентябре.



Наибольший средний балл во всей России собрал экзамен по русскому языку

Также накануне Минпросвещения России привело предварительные итоги Единого государственного экзамена за 2023 год. По данным ведомства, в нынешнем году 300 баллов набрал 1 человек, еще 266 человек получили по 200 баллов, 6087 — по 100 баллов.

Средний балл по русскому языку составил 68,43, по профильной математике — 55,62, по базовой математике — 4,07 (по пятибалльной шкале), по литературе — 63,97, по химии — 56,23, по географии — 54,6, по физике — 54,85 и истории — 56,37.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что в Казани в топ самых популярных направлений как у девятиклассников, так и у выпускников 11 классов при сдаче государственных экзаменов вошли обществознание и информатика. Такие данные в конце мая озвучил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.



Информатика стала самым популярным направлением среди сдающих ОГЭ — это предмет выбрали больше половины выпускников (54%). На втором месте обществознание, экзамен по которому напишут 47% казанских девятиклассников. Топ-3 замыкает география, которую выбрали 38% выпускников 9-х классов.

Среди одиннадцатиклассников самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ стала профильная математика — ее напишет 51% выпускников. Следовательно, остальные 49% будут сдавать базовую математику. Обществознание и информатика по популярности заняли второе и третье место соответственно.

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Максим Кокунин