Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума одобрила в первом чтении проект об НДФЛ в 13—15% для сотрудников, удаленно работающих на российские организации из-за границы. Об этом сообщает ТАСС.

Документ является частью большого правительственного законопроекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Законопроект был внесен в Госдуму 24 апреля, затем отозван для уточнений и повторно внесен 31 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Месяц назад заместитель министра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что ставка НДФЛ для уехавших россиян, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, сохранится на уровне 13% вне зависимости от налогового резидентства. В случае доходов свыше 5 млн рублей ставка составит 15%.

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Айрат Назипов