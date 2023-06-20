Белорусский аналог IKEA подтвердил скорое открытие магазина в Казани

Как стало известно «Реальному времени», владелец договаривается с несколькими ТЦ в городе, но не с «Мегой»

Фото: Маргарита Головатенко/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», еще один российский магазин белорусской компании, позиционирующей себя как аналог IKEA, может открыться в Казани уже в этом году. Владелец сети Swed House рассказал изданию, что переговоры идут с несколькими с торговыми центрами, в начале июля он приедет в город, чтобы окончательно решить вопрос с размещением. Среди этих ТЦ нет «Меги», где по-прежнему пустуют площади шведского мебельного бренда, но одной из локаций, по словам бизнесмена, может стать «Парк Хаус». В Казани белорусский ретейлер намерен открыть магазин площадью до 800 «квадратов», то есть в 2,5 раза больше московского. Но одной торговой точкой в городе он не ограничится.



«Ведут переговоры по «белорусской ИКЕА»

Первый магазин белорусского мебельного проекта открылся в Москве в апреле. Еще ранее стало известно, что бренд появится и в других городах, в том числе в Казани, хотя сроки не назывались. Но недавно переговоры с компанией начались, сообщили «Реальному времени» участники рынка недвижимости. «Ведутся переговоры с так называемой «белорусской ИКЕА» — это сеть Swed House. Они тоже, скорее всего, обоснуются у нас», — уточнил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Предполагалось, что сеть займет площади в ТЦ «МЕГА», однако в пресс-службе казанского молла это опровергли: «Мы не ведем никаких переговоров с компанией Swed House». Действительно, как сообщил нашему изданию владелец белорусской сети, для открытия магазина рассматриваются другие локации:

— Да, желание открыть в Казани магазин есть. Мы активно ищем возможности размещения и по некоторым торговым центрам ведем переговоры. Пока с локацией не определились, но планируем открываться не на территории «Меги», а в иных ТЦ. К нам поступают запросы о сотрудничестве со стороны нескольких торговых центров, и с нашей стороны тоже есть намерение. Переговоры идут в онлайн-режиме. В начале июля у меня в планах посетить ваш город, где на очных встречах все вопросы размещения обсудим более детально, то есть к чему мы в итоге придем. Надеюсь, мы уже определимся по свободным площадям, поскольку очень хотим в этом году успеть запустить один магазин в Казани, — рассказал «Реальному времени» владелец сети Swed House Мурат Шагылыджов.

«Планируем открыть в Казани два-три магазина»

Swed House — белорусский бренд, который позиционирует себя как аналог IKEA. Компания продает мебель и товары для дома белорусских и китайских фабрик, сотрудничавших со шведским мебельным брендом до его ухода из России и Белоруссии. Еще в феврале этого года Союз торговых центров России подписал соглашение с компанией об открытии магазинов. Как сообщил тогда глава Союза Булат Шакиров, в этом году в Москве откроются 10 магазинов площадью до 1 тысячи кв. м и еще 50 магазинов в российских городах России, в том числе в Казани.

Первый мебельный маркет открылся в московском ТРЦ «Щелковский» площадью 330 кв. м, в дальнейшем ретейлер анонсировал открытие других форматов: розничный магазин по 800—1000 кв. м или оптовый склад с магазином до 2,5 тысячи кв. м.





Swed House — белорусский бренд, который позиционирует себя как аналог IKEA. Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта vk.com/swed_house

По словам Мурата Шагылыджова, первый казанский магазин займет площадь в 700—800 квадратных метров, объем инвестиций составит порядка 65 млн рублей. При этом в городе появятся и другие точки ретейлера:



— Мы планируем открыть в Казани не один, а два-три магазина, что с точки зрения логистики наиболее целесообразно. Другие города Поволжья мы пока не рассматриваем. Но в Татарстане мы также планируем работать по франшизе. На нас уже вышли предприниматели из Набережных Челнов, где по партнерской программе они планируют открыть магазин под нашим брендом.

Основные регионы производства мебели, по словам бизнесмена, — это Белоруссия и Россия, а по текстилю еще и Казахстан. «Что касается декора, различных товаров для дома — это в основном Китай, но фабрики работают под нашим брендом и контролем качества. По ценам, если пересчитать стоимость позиций в шведской ИКЕА с учетом курса рубля на сегодняшний день, мы даже дешевле», — считает он.



Кроме того, компания готовится к скорому открытию магазина в Санкт-Петербурге. Этой осенью — он станет вторым в России после московского:

— Думаю, в сентябре мы уже откроемся. Это будет достаточно серьезный формат магазина — площадью 1,8 тысячи кв. м — он будет в разы больше, чем в Москве, плюс откроются еще несколько мини-форматов, — отметил Мурат Шагылыджов.

Основные регионы производства мебели, по словам бизнесмена, — это Белоруссия и Россия, а по текстилю еще и Казахстан. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ретейлером

«Шведы нас приучили к своему формату»

Белорусский мебельный бренд относительно молодой, он был создан известным предпринимателем из Туркменистана Муратом Шагылыджовым, который живет в этой стране около 10 лет и знаком с местным рынком. Свой первый магазин он открыл с бизнес-партнером, продавая поначалу лишь инвентарь для уборки. Постепенно объемы продаж росли, и в конце 2021 года предприниматели решили создать торговую сеть с товарами для дома под собственным брендом. Первый магазин Swed Haus открылся в Новополоцке. Уход IKEA оказался на руку, с него началось активное продвижение компании на рынках обоих государств. Сегодня компания открыла пять торговых точек, одна из них — в Москве. В планах создателей бренда запустить до конца года еще 10 магазинов на территории СНГ.

По мнению экспертов по коммерческой недвижимости, проект может заинтересовать казанцев и занять свою нишу на рынке:

— На мой взгляд, если этот ретейлер придет в Казань, ниша для него после ухода IKEA, безусловно, есть. Шведы нас приучили к своему формату за 20 лет работы на казанском рынке, и если ассортимент белорусов будет хотя бы на 20—30 процентов в этом формате, они будут очень востребованы. Если к тому же смогут собрать отечественных производителей, которые поставляли свою продукцию под брендом IKEA, запрос на это однозначно будет. Я бы туда точно пошел, если бы их товар удовлетворял качеству, — высказал свое мнение гендиректор компании A-Development Мурат Ахмеров.

С ним солидарен Андрей Савельев: «Скорее всего ассортимент у белорусов будет также востребован — я не удивлюсь, если там будут абсолютно аналогичные товары и ассортимент».