Глава Минцифры: IT-специалисты сами возвращаются в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал об отсутствии необходимости в программе по возвращению IT-специалистов в страну. Он отметил, что «айтишники» сами возвращаются в страну.

— Хорошая новость — пока мы работали, IТ-специалисты начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра там достаточно значимая. Такой, отдельной, программы не потребовалось, — передает его слова ТАСС.

Шадаев также анонсировал, что через неделю-две министерство представит данные о том, сколько специалистов уже вернулось.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале года Минцифры совместно с профильными ассоциациями работало над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь шла, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.



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Айрат Назипов