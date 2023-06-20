За 2022 год российские компании выручили больше квадриллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

За 2022 год выручка российских компаний впервые в истории России превысила один квадриллион рублей. Это следует из статистики, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), передает РБК.

Так, за прошлый год российские организации выручили 1,3 квадриллиона рублей (рост 93,59%), что почти в два раза больше выручки 2021 года — 665 триллионов рублей.

Несмотря на двукратный рост выручки, прибыль компаний увеличилась незначительно — с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн руб. (на 5,9%). При средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась.

— Рост налоговой базы <...> обусловлен увеличением прибыли организаций нефтегазового сектора экономики в результате роста средних фактических цен реализации природного газа на экспорт, — поясняет ФНС.

В ФНС также объясняют, что рост доходов по итогам прошлого года до почти 1,3 квдрлн руб. обусловлен «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги».

Эксперты полагают, что такой существенный рост выручки при лишь незначительном увеличении объема прибыли свидетельствует о том, что произошел скачкообразный рост издержек бизнеса.



Правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса. Ставка налога на сверхприбыль составит 5% при его перечислении с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Он будет взиматься с компаний, чья прибыль превышает 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

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Илина Хакимова