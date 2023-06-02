Итоги дня: изменения в ВС России, Татарстан пошел за грантами на благоустройство, новая финансовая пирамида
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 2 июня:
- Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны. Глава государства считает, что необходимо принять меры для недопуска нарушения внутриполитической безопасности в стране.
- Полиция Татарстана пресекла деятельность очередной финансовой пирамиды. По данным наших источников, речь идет о пирамиде «Файненшнл Траст». В органы внутренних дел республики проступило уже 15 заявлений от потерпевших, сумма ущерба превышает 10 млн рублей. Полиция выявила участников группы, находившихся в Татарстане, Нижегородской и Свердловской областях и других регионах.
- США готовы вести диалог с Россией об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ, об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что Вашингтон считает необходимым привлечение Китая к таким вопросам, поскольку за предстоящее время он ожидает «наращивание ядерных возможностей Китая».
- В Лениногорске 1 июня 12-летний водитель Toyota (по предварительным данным, он угнал машину у родителей) устроил погоню, результатом которой стало ДТП. Подросток в течение всей поездки нарушал скоростной режим и ПДД. Он наехал на забор, столб, светофор и дорожный знак. После этого он попытался скрыться. Юного водителя доставили в БСМП в Набережных Челнах, у подростка — перелом челюсти.
- Строительная компания «Стройград», 3 года назад выигравшая конкурс на рекультивацию свалки вблизи деревни Малая Бодья Малопургинского района в Удмуртии, получила штраф за реализацию проекта. Как выяснилось, компания добывала глину на одном из участков вблизи деревни — проверка показала, что деятельность осуществлялась в отсутствие лицензии на право пользования недрами. В отношении «Стройграда» экологи составили протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ) в присутствии директора М.А. Ситдикова. Компанию признали виновной и выписали штраф в сумме 800 тысяч рублей.
- В Казани планировали запустить поезда в метро без машинистов, но пока эту идею отложили. Замдиректора по эксплуатации электродепо МУП «Метроэлектротранс» Рустам Сибагатуллин рассказал, что после окончания движения в метро запускали пробный поезд, он нормально справлялся со своими задачами, однако «техника есть техника, может поломаться». Он также указал, что поезда с машинистом обходятся дешевле.
- В этом году в сердце Старо-Татарской слободы — Юнусовской площади, стартовал новый этап преображения. Работы охватят сразу три участка сквера, каждый из которых получит свою, непохожую на других атмосферу. В настоящие момент рабочие уже проводят земляные работы и укладывают новые дорожки. Как будет выглядеть организация общественного пространства согласно татарским традициям и принципам «райского сада» — в материале «Реального времени».
- Татарстан отправил девять заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений: участниками стали города Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши, Нурлат, Кукмор и село Свияжск, сообщили в Институте развития городов республики. Результаты конкурса станут известны в августе 2023 года. Если заявки из Татарстана одержат победу, то общественные пространства появятся в республике уже в 2024 году, а грант на их создание составит 670 млн рублей.
- В Казани определят предельное изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не установивших плату за содержание жилья, проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Предельный индекс изменения размера платы определят равным 9,6% с 1 июля текущего года до 30 июня 2024 года.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным посадку бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова, но сократил срок на полгода — до 6 лет колонии общего режима. Сам осужденный за кражу сейфа с 14,7 млн рублей и заказ двух поддельных паспортов для получения кредитов просил о более мягком наказании и возврате специального звания «подполковник юстиции». Однако звание суд возвращать не стал.
- В Казани работы по восстановлению дорожного покрытия на отреконструированных участках коллектора по ул. Чистопольской проведут до конца июня текущего года, рассказали в мэрии города. Однако в Комитете ЖКХ и МУП «Водоканал» пока еще не завершили весь перечень работ по реконструкции третьего северного коллектора. В мэрии также уточнили, что на сегодняшний день работы по-прежнему ведутся на участке от ул. Меридианной до ул. Бондаренко.
- По итогам 2022—2023 сельскохозяйственного сезона, который начался 1 июля 2022-го и завершится 30 июня 2023-го, российские экспортеры отправили в зарубежные страны 59,3 млн тонн агропродукции, включая 48,2 млн тонн пшеницы. В результате наращивания экспорта доля российской пшеницы на мировом агрорынке составит 13% к концу текущего месяца.
- Как стало известно «Реальному времени», на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Лаврентьева в Ново-Савиновском районе Казани появится новый жилой комплекс. Его построят на месте бизнес-центра, который планируют снести. Проект планировки сейчас находится на общественном обсуждении. Детали — в материале «Реального времени».
- Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей без суда, заявил замглавы ведомства Милош Вагнер. Он отметил, что важно не столько установить ответственность для операторов, у которых утекли данные, сколько добиться того, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию.
- По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. До 10 июня планируется открыть в общей сложности еще 40 таких территорий. Полный список муниципальных пляжей — ищите в нашем материале.
- Вечером в 2,5 км от райцентра Тюлячи загорелся склад резиновых покрышек. На месте работают пожарные. Сообщение о пожаре поступило в 17:35. Спустя 3 минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Предварительная площадь пожара — 450 квадратных метров. Горит одноэтажное здание склада. Угрозы распространения огня нет.
- Отдельная полоса для самокатов и велосипедов может появиться на улице Гоголя в Зеленодольске, вопрос мэр города Михаил Афанасьев обсудил с начальником отдела ГИБДД по Зеленодольскому району Татарстана Рамилем Идиятуллиным.
- Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев прибыл с рабочей поездкой в Болгар, где провел выездное совещание на строительной площадке нового трехэтажного гостиничного комплекса, планируемого сдать к лету 2024 года. В гостинице будет 185 номеров, рассчитанных на 300 человек. Комплекс будет располагаться за пределами границы исторической части древнего городища Болгара.
Ключевые события 464-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Вооруженных силах России в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа, об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».
- В Минобороны России заявили, что сегодня ночью Воздушно-космическими силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в районе населенного пункта Авдеевка. Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
- В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
- Кроме того, уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Гуляй Поле Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураПромышленностьАгропромБизнесУслугиПроисшествия
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