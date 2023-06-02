Бизнес-центр снесут ради ЖК рядом с седьмой горбольницей в Казани

Фото: скриншот yandex.ru/maps (место будущего строительства)

Как стало известно «Реальному времени», на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Лаврентьева в Ново-Савиновском районе Казани появится новый жилой комплекс. Его построят на месте бизнес-центра, который планируют снести. Проект планировки сейчас находится на общественном обсуждении. Детали — в материале «Реального времени».

Рядом уже есть семь многоэтажек

Границами проекта планировки территории, площадь которой составляет 9 гектаров, являются:

с севера — жилой комплекс «Каскад»;

с юга — ул. Академика Лаврентьева;

с запада — ул. Фатыха Амирхана;

с востока — гаражный кооператив.

В пешей доступности есть места для отдыха — это благоустроенный парк «Малое Чайковое озеро», а также пока не освоенное Большое Чайковое озеро. Рядом располагаются городская клиническая больница №7, Казанский филиал Всероссийского государственного университета юстиции Минюста России, Казанский медуниверситет и т. д.

Что касается жилой застройки, то рядом располагаются семь многоквартирных домов. Площадь уже существующих жилых помещений составляет 32,6 тысячи квадратных метров, а нежилых — 1,1 тысячи «квадратов».

Данные проекта

Без социнфраструктуры, но с подземной парковкой и локальными очистными сооружениями

Рядом планируется построить 10—23-этажный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Это добавит к существующей застройке 15,2 тысячи квадратных метров жилья и 590,6 «квадрата» встроенных нежилых помещений. Население нового ЖК составит 508 человек — из расчета 30 квадратных метров на одного жильца.

Для жителей понадобится парковка на 153 машино-места — эту потребность закроет подземная автостоянка на 165 мест. Еще 28 мест нужно для гостей, 12 — для посетителей встроенных помещений.

Новых школ и детсадов рядом строить не собираются — согласно проекту, эту потребность закроют уже существующие учреждения. Это детсады №170 (ул. Фатыха Амирхана, 10а, корп. 3) и №380 (пр. Ямашева, 74а), лицей №23, (ул. Академика Лаврентьева, 6а), гимназия №7 (ул. Адоратского, 25а) и школа №38 (ул. Фатыха Амирхана, д.55а). Других построек также не планируется — в доступности находятся взрослая и детская поликлиники, магазины, аптеки, предприятия общественного питания, физкультурный комплекс, отделение банка, пункт охраны и станция скорой медпомощи.



Фото: скриншот yandex.ru/maps (размещение будущего ЖК)

А вот инженерную инфраструктуру придется перестраивать и создавать новую. Планируется возвести блочную комплектную трансформаторную подстанцию, а также разместить под землей локальные очистные сооружения. Также предусмотрена перекладка существующей канализации, строительство тепловых сетей и системы «ливневок».



— Проектом предусматриваются мероприятия по перекладке существующего ливневого коллектора на ул. Академика Лаврентьева, на участке от дома №3 на ул. Академика Лаврентьева до подключения к Ø600 мм по ул. Фатыха Амирхана, — следует из документа.

Для строительства ЖК собираются снести бизнес-центр

Сейчас на месте предполагаемого ЖК находится двухэтажное здание бизнес-центра — его планируется снести. Внутри находятся агентство недвижимости, копицентр, автосервис и несколько магазинов с оборудованием. К слову, общая кадастровая стоимость земли под центром и парковкой, где планируется возвести дома, стоит 118,3 миллиона рублей.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

Очередность планируемого развития территории:

Снос существующего здания.

Перекладка существующих инженерных коммуникаций и прокладка новых.

Строительство жилого комплекса.

Благоустройство территории.

Общественные обсуждения по поводу проекта продлятся до 8 июня. «Реальное время» направило запрос по поводу сроков реализации проекта.

UPD: корреспондент «Реального времени» побывал на месте и обнаружил, что рабочие уже приступили к сносу бизнес-центра. Несмотря на то, что общественные обсуждения еще не завершены, большая часть здания уже разобрана, а его территории ограждена.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

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Дарья Пинегина