Запуск поездов без машинистов в метро Казани отложили

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

В Казани планировали запустить поезда в метро без машинистов, но пока отложили эту идею, рассказал заместитель директора по эксплуатации электродепо МУП «Метроэлектротранс» Рустам Сибагатуллин.



Он рассказал, что после окончания движения в метро запускали пробный поезд, он нормально ездил и останавливался на станциях, выполняя посадку и высадку пассажиров.

— Но техника есть техника, может поломаться, кто будет помогать, например, если задержали двери на станциях. Поезда с машинистом обходятся дешевле.

Сибагатуллин рассказал, что на линию ежедневно выходят десять поездов, каждый из которых выполняет 40—50 кругов. В час пик время ожидания поезда составляет 5 минут, при падении пассажиропотока оно увеличивается.

— Мы можем выводить на линию больше поездов, но расходы на обслуживание себя не оправдают. Сейчас один пассажир обходится в 50 рублей, мы сами себя не окупаем, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Проект межевания разработан на основании проекта планировки и кадастрового плана территории. Общая площадь в границах проекта межевания составляет 57,2016 га.



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Маргарита Головатенко