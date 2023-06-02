В Казани определят изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления домом
В Казани определят предельное изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не установивших плату за содержание жилья. Такой проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Предельный индекс изменения размера платы определят равным 9,6% с 1 июля текущего года до 30 июня 2024 года.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.
Жилищный кодекс предусматривает три способа управления многоквартирным домом:
- непосредственное управление собственниками помещений в доме;
- управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
- управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Его могут выбрать и изменить в любое время на основании его решения.
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