В Казани определят изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления домом

В Казани определят предельное изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не установивших плату за содержание жилья. Такой проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.



Предельный индекс изменения размера платы определят равным 9,6% с 1 июля текущего года до 30 июня 2024 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жилищный кодекс предусматривает три способа управления многоквартирным домом:

непосредственное управление собственниками помещений в доме;

управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

управление управляющей организацией.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Его могут выбрать и изменить в любое время на основании его решения.

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Маргарита Головатенко