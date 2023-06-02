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В Казани определят изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления домом

14:58, 02.06.2023 1
В Казани определят изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления домом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани определят предельное изменение платы за содержание жилья для собственников, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не установивших плату за содержание жилья. Такой проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предельный индекс изменения размера платы определят равным 9,6% с 1 июля текущего года до 30 июня 2024 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жилищный кодекс предусматривает три способа управления многоквартирным домом:

  • непосредственное управление собственниками помещений в доме;
  • управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
  • управление управляющей организацией.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Его могут выбрать и изменить в любое время на основании его решения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    опятьповышение? Мишустин вноябре орбещал что в не будет больше повышения в 23 году иповысили с 1 декабря прошлого года а эти опять хотят повысить?! ЧТО ЗА ЧОРТ?? почеум выповышаете плату?!! вы кто?!?давайте оптимизируем вашу работу чтоб наши платы уменьшить ДАЕШЬ СОКРАЩЕНИЕ ОПЛАТЫ ЗА ЖКУ на 50%! даешь тех ктоповаышает посылать на СВО! что здесь булочками ..то самое давайте на сво!!господа там повышайте. повысил?! подписал!СРАЗУ В 24 часа к вагнеру! вы обалдели совсем
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