Татарстанскую фирму наказали за вред природе при рекультивации крупной свалки в Удмуртии

Добывали глину без лицензии

Три года назад в Удмуртии в рамках нацпроекта «Экология» начали рекультивацию крупных свалок. Одна из них располагалась вблизи деревни Малая Бодья Малопургинского района. Конкурс на ее рекультивацию выиграла татарстанская строительная компания «Стройград», однако реализация проекта обернулась для нее крупным штрафом.

Контракт на рекультивацию свалки был заключен между администрацией Малопургинского района (заказчик) и фирмой из Агрыза СК «Стройград» (подрядчик) в мае 2020 года. В ходе исполнения обязательств татарстанский подрядчик с 1 по 14 августа того же года добывал глину на одном из участков вблизи деревни Малая Бодья — как показала проверка, в отсутствие лицензии на право пользования недрами.

В январе 2021 года в Минприроды Удмуртии из Управления ФСБ по республике поступили материалы проверки. Добытую глину татарстанская фирма намеревалась уложить в тело рекультивируемой свалки. Но в отношении «Стройграда» экологи составили протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ) в присутствии директора Ситдикова М.А. Компанию признали виновной и выписали штраф в 800 тысяч рублей.

Фирма обратилась в Арбитражный суд Удмуртии с заявлением о признании незаконным этого постановления и о его отмене. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа решения первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения. Постановление Минприроды о привлечении татарстанской фирмы к ответственности признано не подлежащим исполнению в части штрафа, превышающего 30 000 рублей.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Взыскать 12,95 млн за вред природе

Как указали эксперты, объем карьерной выемки составил 27 800 кубометров глины. В соответствии с допсоглашением к контракту, технический этап рекультивации свалки включал в себя погрузку грунта с глубины не более пяти метров и его транспортировку (для устройства покрытия) с земельного участка, расположенного в 1 050 метрах юго-восточнее деревни Абдульменево Малопургинского района и граничащего с северной, южной, восточной, западной сторон с землями общедолевой собственности СПК «Юж-Пудга».

Оказалось, что в июле 2020 года администрация района сообщила СК «Стройград», что для реализации проекта вывоз грунта необходимо осуществлять с того земельного участка, где и работала фирма. В своих объяснениях директор «Стройграда» Ситдиков так и сообщил, что местные власти выделили именно этот участок для работ по рекультивации свалки.

Средняя цена глины от производителей за 6 месяцев, предшествующих времени совершения правонарушения, составляла 275,73 рубля за 1 тонну. На основании изложенного экологи произвели расчет вреда, причиненного недрам в виде утраты запасов полезных ископаемых (суглинок). Размер вреда оценили в 12,95 млн рублей. Поскольку претензию о взыскании этой суммы татарстанский подрядчик оставил без ответа, Минприроды Удмуртии потребовало ее через суд.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Исследовав материалы дела и проверив обоснованность доводов, арбитраж решил удовлетворить иск экологов. Суд отметил, что проект восстановительных работ не может быть произвольным, разработанным и выполненным причинителем вреда без согласования с природоохранным органом с определением обоснованности, необходимости и разумности данных мероприятий:

— Поскольку ни ответчиком, ни третьим лицом не представлено ни проекта рекультивации земель, ни тем более экспертизы проекта, выполненных в установленном законом порядке, то требование истца о возмещении причиненного вреда недрам в виде взыскания денежных средств является правом истца, при этом не противоречит закону и не нарушает права других лиц.



Василя Ширшова