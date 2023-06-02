Владимир Путин: нельзя позволить недоброжелателям раскачать ситуацию в России

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны, сообщает пресс-служба Кремля.



Глава государства считает, что необходимо принять меры для недопуска нарушения внутриполитической безопасности в стране:

— Сегодня этими же вопросами мы и займемся применительно к… безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор, и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации.



Он подчеркнул — необходимо сделать все для того, чтобы «ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать».

30 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой об атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область, заявил, что столичная система ПВО сработала штатно. Однако, как отметил глава государства, его больше беспокоят попытки киевского режима вызвать ответную реакцию. «Реальное время» приводит полную стенограмму выступления российского лидера.

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Маргарита Головатенко