В Тюлячинском районе Татарстана горит склад резиновых покрышек
В 2,5 км от райцентра Тюлячи загорелся склад резиновых покрышек. На месте работают пожарные, сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение о пожаре поступило в 17.35. Спустя три минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова.
Предварительная площадь пожара — 450 квадратных метров. Горит одноэтажное здание склада. Угрозы распространения огня нет.
Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы четыре автоцистерны, работают два лафетных ствола, четыре ствола РСК-50.
28 мая в 18.35 поступило сообщение о пожаре на территории промышленной площадки «Алабуга». Там загорелась кровля складского помещения и цеха по изготовлению тортов. Площадь пожара составила 1 940 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
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