Жертвам утечек через «Госуслуги» предложили выплачивать компенсации без решения суда

Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей. Об этом рассказал замглавы ведомства Милош Вагнер.

— Один из механизмов, который сейчас предлагается, — и Минцифры подтверждает возможность его реализации — это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что важно не столько установить ответственность для операторов, у которых утекли данные, сколько добиться того, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля в Госдуме выступили с предложением Минцифры увеличить штрафы за утечку персональных данных до 1 миллиарда рублей. Как заявил вице-спикер Думы от ЛДПР Борис Чернышов, «такая сумма вполне адекватна, так как персональные данные граждан, которые могут попасть в руки к мошенникам, могут использоваться в преступных целях».

Роскомнадзор насчитал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году. Сотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок за прошлый год. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились.

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Айрат Назипов