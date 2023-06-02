В Татарстане «накрыли» очередную финпирамиду — ущерб превысил 10 млн рублей

Полиция Татарстана пресекла деятельность очередной финансовой пирамиды. По данным источников «Реального времени», речь идет о пирамиде «Файненшнл Траст». В органы внутренних дел республики проступило уже 15 заявлений от потерпевших, сумма ущерба превышает 10 млн рублей. Полиция выявила участников группы, находившихся в Татарстане, Нижегородской и Свердловской областях и других регионах.

Как сообщают источники нашего издания, часть фигурантов были объявлены в федеральный розыск и задержаны в Москве сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Татарстану 26 и 27 мая. Это некие Артемов, Алексеева и Баженов. По версии силовиков, их роли в компании распределялись так: Артемов был региональным директором, Алексеева отвечала за подбор и обучение персонала, а Баженов являлся одним из организаторов преступного бизнеса. Аресты начались в конце февраля. Последнего фигуранта Вахитовский суд заключил под стражу 29 мая.

Фигуранты под видом консультаций по финансовым рынкам и проведения торговых операций на форекс-дилере похищали деньги у граждан. Подозреваемые связывались с людьми, которые искали работу, — находили жертв по объявлениям в социальных сетях. Мошенники отправляли людей на обучение и обещали, что устроят на должность начальника отдела развития. Претендентов регистрировали на подконтрольном им псевдоброкере. В нем имитировали торговые операции, а на деле похищали деньги. Если у потерпевших не было достаточно средств, мошенники помогали оформлять кредиты — заемные средства тоже похищались.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По месту проживания аферистов изъяли печати, документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. Подозреваемые находятся под стражей, наложен запрет определенных действий.

Следователь ГСУ МВД по Татарстану возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

В апреле в МВД заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды, которая действовала с мая 2020 года по август 2021 года. Как стало известно «Реальному времени», речь идет о Frendex. По сведениям полицейских, потерпевшими признали жителей республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. У них украли свыше 200 млн рублей.

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Маргарита Головатенко