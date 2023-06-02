В Казани отремонтированные участки третьего северного коллектора планируют благоустроить до конца июня

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани работы по восстановлению дорожного покрытия на отреконструированных участках коллектора по ул. Чистопольской проведут до конца июня текущего года. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, Комитет ЖКХ и МУП «Водоканал» пока еще не завершили весь перечень работ по реконструкции третьего северного коллектора.

Жители столицы Татарстана выразили свое недовольство по поводу отсутствия дорожного покрытия возле домов №16, 20/12 и 22 по ул. Чистопольской. Вместе с этим они отметили, что около одного из вышеупомянутых домов круглосуточно стоит сильный запах канализации, несмотря на то, что работы по обновлению коллектора уже завершены.

В мэрии уточнили, что на сегодняшний день работы по-прежнему ведутся на участке от ул. Меридианной до ул. Бондаренко:

— Даже если на отдельных участках работы завершены, требуется завершение работ и по другим территориям. Работы по восстановлению благоустройства на уже отреконструированных участках запланированы ориентировочно до конца июня, — сообщили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В начале прошлого месяца сообщалось, что на проектно-изыскательские работы по реконструкции третьего северного коллектора потратят 10,4 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», речь идет об участке от улицы Фатыха Амирхана, 3 до улицы Чистопольской, 26/5. Еще неделей ранее стало известно, что на реконструкцию данного объекта потратят еще 671,5 млн рублей. Как отмечал председатель Комитета ЖКХ Казани Василий Лысачкин, на вышеуказанных участках образовались провалы на проезжей части, тротуаре и зеленой зоне.

Напомним, третий северный коллектор диаметром 1 400 мм построен в 1985 году, глубина его залегания составляет 5,7 метра, он расположен ниже уровня грунтовых вод. Несмотря на относительную «молодость», его износ — 95%, вследствие чего только в 2021-м на нем произошло 19 аварий. Как рассказывал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, после телесъемки коллектора обнаружилось, что у него полностью отсутствует верхний свод. Тогда ремонт объекта разделили на два этапа. На первом, по словам главы МУП, им требовалось 2 миллиарда рублей, на втором — 4,6 миллиарда.

О долгом ремонте третьего коллектора «Реальное время» писало неоднократно. С момента начала работ в феврале 2021-го в городе перекрывается все большее количество дорог, а сроки окончания регулярно переносятся. Подробности можно узнать в материале.



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Максим Кокунин