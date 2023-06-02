Четыре сквера «райского сада»: на Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе начался новый этап обновления

Как будет выглядеть старейшее общественное пространство Казани с домашним интерьером и обновленным ландшафтом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В текущем году в сердце Старо-Татарской слободы — Юнусовской площади — стартовал новый этап преображения. Благоустройство одного из важнейших культурно-исторических центров Казани началось еще в 2022-м, когда на его территории был обновлен «Сад Печали». Нынешние же работы охватят сразу три участка — сквера, каждый из которых получит свою, не похожую на других, атмосферу. В настоящие момент рабочие уже проводят земляные работы и укладывают новые дорожки. Как будет выглядеть организация общественного пространства согласно татарским традициям и принципам «райского сада» — в материале «Реального времени».

«Природный оазис» с возможностью проводить городские мероприятия

Несмотря на то, что каждый из четырех садов Юнусовской площади будет иметь свою концепцию вместе они составят единый «уютный дом в старо-татарском стиле». Такая концепция, согласно имеющемуся проекту, должна превратить старый парк на пересечении улиц Габдуллы Тукая и Фатыха Карима в «природный оазис», целью которого является — укрытие граждан от городской суеты. Чтобы достичь такого эффекта в качестве основы для всех архитектурных, планировочных и дизайнерских решений были взяты культурно-исторический контекст и принцип «райского сада». Они будут отражены в каждом из элементов благоустройства — от растительности до дорожных покрытий.

«Райский сад» — это структура регулярной планировки цветочных садов возле городских усадеб у восточных народов, — прим. ред.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Отметим, что каждый участок площади примыкает к собственному объекту культурного наследия Татарстана. Что касается их, то состояние построек находится в надлежащем виде и не требует какой-либо реконструкции. Единственной проблемой этих зданий является то, что они никак не задействованы в имеющемся общественном пространстве. В первую очередь виной тому служит имеющаяся инфраструктура, которая никак не связывает эти объекты, а наоборот разделят их как визуально, так и физически. Решение этому также заложено в проекте благоустройства.

Согласно планам авторов данного проекта, Юнусовская площадь должна будет вернуться к тому облику, что имела во время своего расцвета в XIX — XX веках. Однако ее возможности будут расширены благодаря современным приемам, что позволит не только вернуть ее культурный код, но и сделать событийным пространством. В будущем на ней смогут проводить и городские мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.

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«Сад печали» — как выглядит реализованная часть проекта

Что касается отдельных частей площади, то всего на ее территории имеются четыре небольших сада: «Сад Печали», «Сад Любви», «Майдан» и «Танец». Первый из них обновили в прошлом году на общую сумму в чуть более 30 миллионов рублей. Говоря об исторических объектах, расположенных возле него, стоит отметить дом Шамиля, где сегодня базируется музей Габдуллы Тукая.

Это здание было построено еще в XIX веке в формах национально-романтического модерна. В 1903 году первоначальная постройка была реконструирована из дома купца Ибрагима Апакова для его дочери Бибимарьям-бану, супруги генерала-майора Шамиля. Внешне дом представляет собой вариации на темы средневековой европейской архитектуры, но в сочетании с местным национальным колоритом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

По изначальному проекту, на территории этого сада должны были появиться фигуры в атмосфере «татарского дома», различные малые архитектурные формы и фонтан в стиле XIX века. Однако данная концепция была пересмотрена: вместо скамеек здесь были установлены стилизованные под старину стулья, а вместо фонтана — колонка, какие раньше стояли на деревенских улицах. На дорожках садика уложили деревянный настил, брусчатку в виде национального татарского орнамента, а также поставили невысокие светильники (тоже в деревянном обрамлении).

Свое название, как считают историки, сад, скорее всего, получил в послереволюционную эпоху. Однако, по рассказам некоторых краеведов, считалось, что в дореволюционный период в него приходили грустить молодые и незамужние девушки. Вместе с этим первые уверяют, что на площади до 1917-го года в основном проводили отпевания и читали намаз.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Пространство выглядит покинутым и забытым»

Возвращаясь к другим садам Юнусовской площади стоит отметить факт того, что на сегодняшний день они сами, как в целом все здешнее общественное пространство имеет ряд проблем. Как было сказано выше, в первую очередь это касается инфраструктуры. Так, например, на перекрестке отсутствует единый переход, что нарушает пешеходную связь. Кроме того, большую часть одного из участков занимает автомобильная парковка. Неухоженная зелень в виде большого количества разросшихся кустарников, дополняется деревьями, прорастающими сквозь асфальт. Дополняет всю эту атмосферу наследие очередное наследие казанской «заборизации» — оцинкованные ограды. Они перекрывают проходы как к самим садам, так и к объектам возле них.

Авторы проекта реновации подчеркивают, что сегодня Юнусовская площадь не считается единым сквером. Несмотря на всю ее глубокую историю в настоящий момент — это просто разорванные островки зеленых зон, не имеющие какой-либо индивидуальности.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Большей жути площадь наводит в вечернее время — ее скверы не имеют освещения. На входе в некоторые из них имелось по одному светильнику, пускающему тусклое освещение. Вместе с этим стоящие рядом торговые точки имели куда больше света, за счет своей яркой рекламы, тем самым забирая внимание на себя. Проблема освещенности касается и примыкающих к садам зданий — они все освещены по-разному. Так, например, дом Шамиля — музей Габдуллы Тукая освещен общим, заливающим светом. В свою очередь клубный дом «Юнусовская усадьба» — точечно и при помощи прожекторов.

— Вечером Юнусовская площадь кажется еще более разобщенной и недружелюбной. Освещение дорожных фонарей не хватает для создания камерной и уютной атмосферы в скверах. Пространство выглядит покинутым и забытым, — говорится в проекте.

Сундуки, ширмы и стулья: скверы украсят домашним интерьером

Проект будущей площади представляет собой пять основных направлений:

архитектура — окружающие постройки сформируют уникальный облик, являющийся логичным продолжением Старо-Татарской слободы. Их облик будет вдохновлен старыми и новыми видами с открыток.

— окружающие постройки сформируют уникальный облик, являющийся логичным продолжением Старо-Татарской слободы. Их облик будет вдохновлен старыми и новыми видами с открыток. ландшафт — каждый сквер станет цветущим татарским садом или полисадником.

— каждый сквер станет цветущим татарским садом или полисадником. свет — уютное и безопасное пространство.

— уютное и безопасное пространство. малые архитектурные формы — традиционные предметы из интерьера татарского дома.

— традиционные предметы из интерьера татарского дома. материалы — дерево и металлические пластины.

Структурно-планировочная модель площади представляет собой символ часового механизма — «Фрактал в прошлое». Он облегчает, как внутреннее перемещение пешеходов, так и их связь с городом. Так, «Сад Танец» станет местом притяжения, связанным с уникальным историческим смыслом и образом сквера. В свою очередь «Сад Любви» будет иметь большую концентрацию сундуков-пуфов и скамью саке, как символ семьи и любви. А «Сад Майдан» со своей площадью встреч станет местом общения и переговоров.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Каждый из них озеленят в три слоя, которые будут наложены поверх уже имеющейся растительности: 1-й — зеленые изгороди, 2-й — дополнительные ряды деревьев, 3-й — цветники. Говоря о последних стоит отметить следующее:

«Сад Любви» выполнят в белых, розовых и желтоватых оттенках.

выполнят в белых, розовых и желтоватых оттенках. «Сад Майдан» — в белых, голубых и зеленоватых с ассортиментом теневыносливых растений.

— в белых, голубых и зеленоватых с ассортиментом теневыносливых растений. «Сад Танец» — в насыщенных желтых, оранжевых и пурпурных оттенках.

Всего будет высажены более 30 различных видов цветов и кустарников, в числе которых: тюльпаны, флоксы, астильба, котовник, эхинацея, гортензия, рудбекия, сирень, вейник, лапчатка, спирея и другие.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Что касается малых архитектурных форм, то как было сказано выше они будут повторять знакомые каждому элементы интерьера, а главным в них будет — соблюдение оригинальных пропорций и форм. Так, в скверах появятся медные фонтаны в виде водяных колонок, деревянные скамейки и стулья со специально состаренным металлом, урны цвета платина-медь, бетонные сундуки с мятными металлическими вставками, а также ширмы, гирлянды, светильники в виде масляных ламп и многое другое. В скверах уложат два вида брусчатки (в том числе с искусственным старением), деревянные настилы и пошаговые плиты.

Площадь за стенами острога

Своими историческими корнями территория, на которой была обустроена Юнусовская площадь в Старо-Татарской слободе, уходит в середину XVI века. Согласно историческим данным, широкое освоение земель по левому берегу озера Нижний Кабан началось после приказа царя о выселении татар за пределы острога — за реку Булак. Изначально эта территория относилась к предместьям и часто затапливалась. Судя по записям писцовых книг, в 1565—1568 годах Старая Татарская слобода располагалась «за острогом», а именно за городской стеной, где прежде были огороды и выпасы для скота.

В итоге слобода образовалась за Булаком, в заболоченной низменности озера Кабан, а ее центром стали современные улицы Каюма Насыри и Фатыха Карима. Главная же слободская улица шла по изгибу озерного берега озера — от старого мусульманского кладбища у Сенной площади до русской деревни Плетени. По началу в слободе насчитывалось не более 2—3 тысяч жителей, а ее планировка не имела регулярного плана. Застраивали территорию по восточной традиции — замкнутыми кварталами, внутри которых были свои проезды, тупики и закоулки. В XVII веке она стала приближаться к посадской стене, а ее западная граница проходила там, где сейчас находится улица Сары Садыковой.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После пожара 1842 года Старо-Татарская слобода снова преобразовывается — на ней начинают появляться улицы европейского типа. Большая часть домов тогда строилась из дерева, иногда — на кирпичном фундаменте и с бревенчатым вторым этажом. Центральная часть слободы сложилась из застройки левого берега Кабана и улиц Насыри, Тукая, Садыковой. В центре ее и находилась небольшая Юнусовская площадь, сформированная во второй половине XVIII века, и которую окружали дома татарских торговцев и фабрикантов — Апанаева, Ибрагимова, Бахтеева, Мустакимова, Алкиных. Поблизости также были возведены мечети «Бурнаевская» и «Голубая».

Свое название она получила благодаря имени крупных казанских фабрикантов и купцов Юнусовых. Почти до середины XIХ века площадь окружали утопавшие в садах деревянные одноэтажные усадьбы, а вот двухэтажный каменный дом Юнусова был единственным исключением. В садах стояли беседки в восточном духе, бани, прачечные и прочие служебные постройки. К началу ХХ века на площади появились учебные заведения: медресе «Халидия» и татарская учительская школа. Затем здесь же обосновалось женское русско-татарское училище. Все эти заведения размещались в жилых домах, по углам площади за деревянными оградами находились скверы, и лишь проезжая часть оставалась свободной.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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