В Татарстане официально открыты для купания 26 пляжей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. До 10 июня планируется открыть в общей сложности еще 40 таких территорий.

Список муниципальных пляжей:

Казань, пляж «Озеро Комсомольское»;

Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

Казань, пляж «Нижнее Заречье»;

Казань, пляж «Озеро Глубокое»;

Набережные Челны, городской пляж;

Набережные Челны, пляж «Су анасы»;

Нижнекамский район, н. п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;

Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;

Заинск, городской пляж «Заинск-2»;

Кукморский район, д. Киндер-Куль, левый берег р. Ошторма;

Чистополь, пляж на городской набережной;

Альметьевск, пляж городского озера;

Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»;

Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;

Нурлат, пляж в парке на р. Кондурча;

Ютазинский МР, пляж н. п. Абсалямова;

Лаишево, пляж «Камское море»;

пгт. Рыбная-Слобода, р. Кама;

г. Тетюши, р. Волга.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Список баз отдыха и санаториев:

Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;

Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;

Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;

Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;

Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;

Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;

Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».

В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Ознакомиться со списком можно в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов