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В Татарстане официально открыты для купания 26 пляжей

18:36, 02.06.2023
В Татарстане официально открыты для купания 26 пляжей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. До 10 июня планируется открыть в общей сложности еще 40 таких территорий.

Список муниципальных пляжей:

  • Казань, пляж «Озеро Комсомольское»;
  • Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
  • Казань, пляж «Нижнее Заречье»;
  • Казань, пляж «Озеро Глубокое»;
  • Набережные Челны, городской пляж;
  • Набережные Челны, пляж «Су анасы»;
  • Нижнекамский район, н. п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;
  • Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;
  • Заинск, городской пляж «Заинск-2»;
  • Кукморский район, д. Киндер-Куль, левый берег р. Ошторма;
  • Чистополь, пляж на городской набережной;
  • Альметьевск, пляж городского озера;
  • Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»;
  • Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;
  • Нурлат, пляж в парке на р. Кондурча;
  • Ютазинский МР, пляж н. п. Абсалямова;
  • Лаишево, пляж «Камское море»;
  • пгт. Рыбная-Слобода, р. Кама;
  • г. Тетюши, р. Волга.
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Список баз отдыха и санаториев:

  • Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;
  • Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;
  • Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;
  • Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;
  • Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;
  • Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;
  • Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».

В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Ознакомиться со списком можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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