В Татарстане официально открыты для купания 26 пляжей
По состоянию на 2 июня в Татарстане открыты 26 пляжей для купания. До 10 июня планируется открыть в общей сложности еще 40 таких территорий.
Список муниципальных пляжей:
- Казань, пляж «Озеро Комсомольское»;
- Казань, пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
- Казань, пляж «Нижнее Заречье»;
- Казань, пляж «Озеро Глубокое»;
- Набережные Челны, городской пляж;
- Набережные Челны, пляж «Су анасы»;
- Нижнекамский район, н. п. Красный Ключ, р. Кама, пляж «Кама»;
- Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, р. Кама, пляж «Мандарин»;
- Заинск, городской пляж «Заинск-2»;
- Кукморский район, д. Киндер-Куль, левый берег р. Ошторма;
- Чистополь, пляж на городской набережной;
- Альметьевск, пляж городского озера;
- Лениногорск, пляж «Озеро Нижнее»;
- Бугульминский, пгт. Карабаш, пляж «Аквапарк»;
- Нурлат, пляж в парке на р. Кондурча;
- Ютазинский МР, пляж н. п. Абсалямова;
- Лаишево, пляж «Камское море»;
- пгт. Рыбная-Слобода, р. Кама;
- г. Тетюши, р. Волга.
Список баз отдыха и санаториев:
- Бугульминский, пляж б/о «Нептун»;
- Бугульминский, пляж б/о «Чайка»;
- Бугульминский, пляж б/о «Дружба»;
- Бугульминский, пляж б/о «Чайка 2»;
- Бугульминский, пляж б/о «Ивушка»;
- Лаишевский, пляж б/о «Бережок»;
- Тукаевский, пляж санатория «Лесная сказка».
В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в текущем году. Ознакомиться со списком можно в материале «Реального времени».
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